Barbunya piyazı tarifi

Malzemeler:

250 g barbunya

1 kırmızı soğan

Yarım limonun suyu

Yarım dolmalık kırmızı biber

Yarım dolmalık yeşil biber

Yarım dolmalık sarı biber

5 kırmızı çeri domates

7~8 dal maydanoz

50 g soya filizi

Yarım çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı tahin

Tuz

Kırmızı pul biber

Üzeri için

2 katı haşlanmış yumurta



Hazırlanışı:

Barbunyaları tuzlu kaynar suda haşlayıp suyunu süzün. Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanı bir kaseye alın. Limon suyunu ilave edip 3-4 dakika bekletin. Küp doğradığınız biberler, çeri domates, ince kıydığınız maydanoz, soya filizi ve dilimlenmiş siyah zeytini ilave edip harmanlayın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip karıştırın. Yuvarlak dilimlediğiniz yumurta ile süsleyerek servis yapın.