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Çam fıstıklı ıspanak kavurma

Çam fıstıklı ıspanak kavurma tarifi

Malzemeler:
1 kg ıspanak
200 gr dolmalık fıstık (çam fıstığı)
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı ayçiçek yağı
Tuz

Hazırlanışı:
Ispanak yapraklarını köklerinden ayırmadan iyice yıkayın. Kaynar suda 5 dakika bekletin. Süzgece alıp suyunu süzün. Büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Ispanağı 1 dakika soteleyip tuz ekleyin. Ayçiçek yağını tavada kızdırıp dolmalık fıstıkları hafifçe kavurun. Ispanakları servis tabaklarına paylaştırın. Dolmalık fıstıkları üzerlerine serpiştirip sıcak olarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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