Cevizli pırasa mücveri

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- kişilik -

Malzemeler

3 pırasa

100 gr beyaz peynir

3 yumurta

2 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pırasaları ince halkalar halinde doğrayın ve sıcak suda 25 dakika haşlayın. Soğuyunca suyunu iyice sıkın. Beyaz peyniri çatalla ezin. Ceviz, un, çırpılmış yumurtalar, karabiber ve peyniri ilave edip iyice karıştırın ve ardından pırasaları ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın. Karışımdan iki yemek kaşığı kadar alıp yavaşça tavaya bırakın ve üzerine hafifçe bastırarak yassılaştırın. İki tarafı da iyice kızarınca kağıt havlu üzerine alın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Sıcak servis yapın.