Domatesli yeşil zeytinli dilim ekmek tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı çekirdeksiz yeşil zeytin

150 g domates

100 g sarı domates

2 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

4 dilim kızarmış ekmek

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Taze kekik



Hazırlanışı:

Zeytin, maydanoz, dolmalık fıstık, tuz ve karabiberi bir kaseye alarak karıştırın. Kızarmış ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve domates püresi sürün. Domatesleri ince dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin. Hazırladığınız zeytinli karışımı da üzerine ilave edin. Taze kekik ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.