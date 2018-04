Düğün çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Düğün çorbası tarifi

12 kişilik -

Malzemeler

10 su bardağı su

200 gr kuzu eti

4 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 ölçü limon

yumurta terbiyesi

1 ölçü ekmek garnitürü

30 gr tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber



Hazırlanışı:

Küçük parçalar şeklinde doğranmış eti ve suyu tencereye alıp haşlayın. Et suyunu süzün. Unu bir kaseye alın. Bir miktar et suyundan ilave edin. Et suyunu ve bulamacı tencereye alıp iyice karıştırın. Un kokusu gidene kadar pişirin. Limon yumurta terbiyesini yavaşça ekleyin. 5 dakika pişirin. Tereyağını tavada eritin. Kırmızı toz biberi ekleyip çorbaya ekleyin. Ekmek garnitürünü üzerine ekleyip servis yapın.



Limon-yumurta terbiyesi

2 yumurta ve 4 yemek kaşığı limon suyunu çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan yarım su bardağı dolusu ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya yavaşça ilave edin. 5 dakika pişirin.



Kruton ekmek?

60 gr tereyağını tavada kızdırın. Küp doğradığınız ekmek dilimlerini ekleyip kızartın. Çorbaya ekleyip bekletmeden servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.