Elbasan tava

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8 kişilik -

Malzemeler

1 kg kemiksiz parça kuzu eti

100 gr tereyağı

2 adet soğan

1 su bardağı un

500 gr süzme yoğurt

2 adet yumurta sarısı

Tuz ve karabiber

5 su bardağı su



Hazırlanışı

Bir tencerenin içinde kuzu etlerini tereyağı ile birlikte sürekli karıştırarak kavurun. Çok ince kıyılmış soğanları ilave edin ve kavurmaya devam edin. Üzerine tuz, karabiber ve 5 su bardağı su ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak 1 saat pişirin. Pişince etleri suyundan çıkarın ve bir fırın tepsisine dizin. Ayrı bir tencerede yoğurt ve unu karıştırın. Çok kısık ateşte sürekli karıştırarak içine kalan etin pişme suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ateşten alın, yumurta sarılarını ilave edip yeniden karıştırın. Hazırlanan sosu, etlerin üzerine dökün. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında,15 dakika veya üzerleri hafif pembeleşene kadar ısıtın ve servis edin.

Not: Tereyağı ile pişirdiğiniz yemeklerde içine biraz sıvıyağ eklerseniz tereyağının çabuk yanmasını önlemiş olursunuz.