Elmalı, hamsili ve karamelize soğanlı tart

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8 kişilik -

Malzemeler

Hamur için;

2 su bardağından biraz fazla ekmek unu

5 gr. kuru maya

1 çorba kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için;

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı taze kekik

4 büyük soğan

6 elma

24 hamsi fileto

Tatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Fırınınızı 220 derecede ısıtın. Esnek ve yumuşak bir hamur elde etmek için tüm hamur malzemelerinizi karıştırın. 10 dakika kadar yoğurun ve dinlenmeye bırakın. Bir kızartma tavasında zeytinyağını kızdırın, sonra soğan ve kekiği beş dakika kadar hafifçe pişirin. Hamurunuzu dikdörtgen şekilde yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın. Üzerine biraz zeytinyağı sürün. Soğanları ve elmaları ince ince dilimleyin, en üste elmalar gelecek şekilde hamurun üzerine yayın. Hamsileri çaprazlamasına (tart gibi) yerleştirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Yaklaşık 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.