Enginarlı ve bezelyeli pirinç pilavı

Pirinç pilavınıza farklı bir lezzet katmaya ne dersiniz?

6 kişilik -





Malzemeler1 enginarYarım çay bardağı bezelyeYarım su bardağı esmer pirinç2 arpacık soğanı1 tatlı kaşığı zeytinyağı1 su bardağı et suyu15 gr tereyağıHazırlanışı:Küp doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İçerisine küp doğradığınız enginarı ekleyerek 2 dakika daha soteleyin. Bezelye ve pirinci ekleyerek karıştırın. Et suyu ve tereyağını ilave edip karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.