Enginarlı ve bezelyeli pirinç pilavı
Pirinç pilavınıza farklı bir lezzet katmaya ne dersiniz?
6 kişilik
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Malzemeler
1 enginar
Yarım çay bardağı bezelye
Yarım su bardağı esmer pirinç
2 arpacık soğanı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı et suyu
15 gr tereyağı
Hazırlanışı:
Küp doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İçerisine küp doğradığınız enginarı ekleyerek 2 dakika daha soteleyin. Bezelye ve pirinci ekleyerek karıştırın. Et suyu ve tereyağını ilave edip karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.