Erişte ve yoğurtla hazırlayabileceğiniz lezzetli bir çorba tarifi…

Malzemeler

1 su bardağı nohut

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı et ya da tavuk suyu

Tuz

1 su bardağı kepekli erişte

1 su bardağı light yoğurt

1 yemek kaşığı tam buğday unu

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane



Hazırlanışı:

Nohutları bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Üzerine su ekleyip 1 gece bekletin. Suyunu değiştirip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Su ve et suyunu kaynamaya bırakın. Tuz ve erişteleri ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirin. Nohutları ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. Bir kasede yoğurt ve unu iyice karıştırın. Çorbanın suyundan 1 kepçe kadar ekleyerek çırpın ve bunu çorbaya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. 15 dakika pişirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip nane ile karıştırın ve çorbaya ekleyin. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisindne alınmıştır.