Etli barbunya nasıl hazırlanır?
Etli barbunya
Malzemeler
500 gr barbunya
300 gr parça kuzu eti
1 soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
3 su bardağı et suyu
Tuz
Karabiber
Etli barbunya hazırlanışı
Barbunyaları bir gün önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu değiştirip haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ilave edip birkaç dakika soteleyin. Salçaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sarımsak, tuz, karabiber ve et suyunu ekleyin ve etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.