Etli barbunya nasıl hazırlanır?

Etli barbunya

Malzemeler

500 gr barbunya

300 gr parça kuzu eti

1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

3 su bardağı et suyu

Tuz

Karabiber



Etli barbunya hazırlanışı

Barbunyaları bir gün önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu değiştirip haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ilave edip birkaç dakika soteleyin. Salçaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sarımsak, tuz, karabiber ve et suyunu ekleyin ve etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





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