Ezogelin pilavı tarifi
Malzemeler:
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı tel şehriye
1 su bardağı pirinç
1.5 su bardağı pilavlık bulgur
1 yeşil biber
2 domates
1 defne yaprağı
1 kırmızı kapya biberi
3.5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Yarım demet maydanoz
Hazırlanışı:
Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Tel şehriyeyi ilave edip renkleri dönünceye kadar kavurun. Pirinç ve bulguru ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. İnce kıydığınız biberler, rendelediğiniz domatesler ve defne yaprağını ekleyip karıştırın. Suyunu ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra altını kısın. Pilav demlendikten sonra servis tabağına alın. Maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.