Fas usulü ballı havuç salatası tarifi
Malzemeler:
4 havuç
1 su bardağı kabuklu badem
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı elma sirkesi
1/3 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı kişniş
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı:
Havuçların kabuklarını soyup jülyen kesici ile doğrayın. Bademleri bir tavada rengi hafif koyulaşıncaya kadar kavurun; soğumaya bırakın. Sirke, bal, zeytinyağı, kişniş, kimyon ve tarçını geniş bir kapta çırpıcı ile iyice karıştırın. Havuç, maydanoz ve kavrulmuş bademleri ekleyip iyice harmanlayın ve servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.