Fas usulü ballı havuç salatası tarifi

Malzemeler:

4 havuç

1 su bardağı kabuklu badem

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı elma sirkesi

1/3 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Havuçların kabuklarını soyup jülyen kesici ile doğrayın. Bademleri bir tavada rengi hafif koyulaşıncaya kadar kavurun; soğumaya bırakın. Sirke, bal, zeytinyağı, kişniş, kimyon ve tarçını geniş bir kapta çırpıcı ile iyice karıştırın. Havuç, maydanoz ve kavrulmuş bademleri ekleyip iyice harmanlayın ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

