Fellah köftesi

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6 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı çiğ köftelik bulgur

1 tatlı kaşığı toz kimyon

2 litre su

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı

1 kahve fincanı un

1 yumurta akı

Tuz

Sos için

1 kahve fincanı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası



Hazırlanışı:

Bulguru çukur bir kaba aktarın. Üzerine kimyon, pul biber, salçalar ve tuzu ekleyin. Karıştırıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde 15 dakika bekletin. Bulgur yumuşayınca karışımı iyice yoğurun. Un ve yumurta akını da ekleyin. Tekrar yoğurun. Karışımdan yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde (ara sıra elinizi soğuk suya batırarak) yuvarlayın. Üzerini baş parmağınızla hafifçe bastırıp çukur oluşturun. Geniş bir tencerede 2 litre suyu kaynatın. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip birkaç taşım daha kaynayınca içine köfteleri ekleyin. 5-6 dakika haşlayıp süzün. Sosu için, zeytinyağını ısıtıp kıyılmış sarımsakları kısık ateşte kavurun. Salçaları ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Sosu köftelerin üzerine dökün. Sıcak servis yapın.