Fırında 4 peynirli makarna tarifi

Malzemeler:

1 paket makarna (burgu, dirsek, kelebek)

200 gr rende rokfor ya da herhangi bir küflü peynir

200 gr rende mozarella ya da kaşar peyniri

200 gr rende gravyer ya da emmental peyniri

200 gr rende parmesan ya da grano padano

Taze soğan

Fesleğen

Tuz, karabiber, zeytinyağı

Meyane için;

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 bardak süt



Hazırlanışı:

Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve fırını 180 dereceye getirin. Bir tavada tereyağını eritin, sonra unu ilave edin ve beraber çırpın. Toplamaya başladığında yavaş yavaş sütü ilave edin. Kıvam aldığında tuz ve karabiber ekleyin. Bir fırın kabını zeytinyağı ile ovun, parmesanın yarısını ayırın, meyaneyi ve peynirleri ekleyin, karıştırın. Üzerine makarnayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Taze soğanı ince dilimleyin, ekleyin ve karıştırdıktan sonra kalan parmesanı üzerine serpin. 180 derece fırında 20 dakika kadar (üzerindeki peynirler renk alıncaya kadar) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine fesleğen atıp, servis edebilirsiniz.