Fırında kuzu kafes

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Davet sofralarınız için!

4 kişilik -

Malzemeler

1 kemikli kuzu pirzola (bütün)

1 su bardağı kıyılmış maydanoz

2 diş sarımsak

2/3 su bardağı ekmek kırıntısı

2 yemek kaşığı limon kabuğu

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Tane karabiber

Tereyağı

Sosu için

1 küçük demet taze nane

1 küçük boy soğanı

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke



Hazırlanışı:

Kuzu pirzolayı pişirme kabına alın. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Sarımsak ve maydanozu kıyın. Ekmek kırıntısı ve limon kabuğuyla karıştırın. Karışımı fırından çıkardığınız kuzu kafesinin üzerine yayın. Tereyağını kuzu eti sıcakken üzerine ekleyerek 15 dakika daha pişirin. Sosu hazırlamak için bütün malzemeleri derin bir kapta karıştırıp kuzu kafesi pişene kadar buzdolabında bekletin. Pişen kafesin üzerine gelişi güzel dökerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.