Deneyin!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Füsun Gümeli

Malzemeler

Temizlenmiş ve ince uzun dilimlenmiş kuzu sırtı

2 adet büyükçe patates

2-3 adet büyük havuç

15-20 adet arpacık soğanı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet defne yaprağı veya taze adaçayı

Taze kekik

2 çay kaşığı sumak

Marine etmek için;

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Marine yapmak için malzemeleri karıştırın. Kuzu parçalarını marine karışımı ile kaplayın. 1-2 saat buzdolabında bekletin. Patates ve havucu soyun, parizyen kaşıkla top top oyun veya iri küpler şeklinde doğrayarak suda bekletin. Arpacık soğanları soyun. Fırına girebilecek bir tava veya normal bir tavaya zeytinyağı ve tereyağını koyun. Isınınca kuzu parçalarının iki tarafını mühürleyin.

Sebzeleri tavada kalan marine ile karıştırın ve kuzu etlerinin yanına ilave edin veya tümünü bir fırın kabına koyun. Üzerini kapak veya folyo ile kapatın, 180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Servis yaparken bol taze kekik ve sumak ilave edin.



