Fırında sarımsaklı mantar
Sarımsaklı lezzetler
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Malzemeler
6-8 büyük boy mantar
50 gr. tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
4 diş dövülmüş sarımsak
Tuz
Karabiber
1 demet ince doğranmış taze soğan
75 gr. beyaz peynir (isteğe göre farklı çeşit peynirler de
kullanabilirsiniz)
1 çorba kaşığı ince doğranmış nane
Hazırlanışı:
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Mantarları temizleyip kurulayın, saplarını çıkarıp fırın tepsisine ters çevirip yerleştirin. Bir kapta peynir, tereyağı, sarımsak ve
karabiberi karıştırın. Doğradığınız soğanların bir bölümünü kenara ayırın, bir bölümünü
karışımın içine ekleyin. Mantarları bu karışımla doldurun. Üzerlerine hafifçe tuz ekin. (Tuzun oranını peynirin ne kadar tuzlu olduğuna göre ayarlayın) Zeytinyağı sürün ve fırına verin. 10-15 dakika pişirdikten sonra mantarları fırından çıkarın. Kalan çiğ soğanlarla ve ince doğranmış nane ile süsleyip servis edin.