Fırınlanmış sebzeli ve keçi peynirli bruschetta tarifi

Malzemeler:

6 dilim köy ekmeği

100 g keçi peyniri

2 dolmalık kırmızıbiber

2 dolmalık sarı biber

1 kabak

3 dal taze nane

3 dal kekik

Sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Sebzeleri bol suyla yıkayıp kurulayın. Biberleri ortadan ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin. Kabağın kabuğunu soyup uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını kaşıkla çıkarın. Biber ve kabağı küçük küpler şeklinde doğrayın. Sebzeleri fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirip tuz serpin ve harmanlayın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp sebze karışımını 10-15 dakika pişirin (sebzelerin bıraktığı suyu çekmiş olması gerekir. Ancak sebzeler küçük kesildiği için yanmamasına dikkat edin). Ekmek dilimlerini fırının ızgara modunda kızartın. Sebzeleri fırından alıp isterseniz üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin. Gelişigüzel parçalar şeklinde kırılmış keçi peyniri, limon suyu, kıyılmış nane ve kekik yapraklarını ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız karışımı ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.