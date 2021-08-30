Gerçek Mersin tantuni nasıl yapılır?

Mersin Tantunisi coğrafi işaret et alan bir dürüm türü ve Arapça yumuşak yemek anlamına geliyor... Türkiye'de çok sevilen lezzetler arasında yer alan Mersin tantunisi bu kez TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Masterchef yarışmasıyla gündemde. Mersin yöresine özgü bu et yemeği yapımında dana etinin yağlı kaburga kısmı ile pamuk yağının kullanılması ile ayırt edici bir özellik kazanıyor. Sunumunda yanında genellikle limon ve turunç eklenmiş salata; ayran veya şalgam suyu eşlik ediyor. Peki, Mersin tantunisinde neden pamuk yağı kullanılıyor? Bu tercihin nedeni yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken pamuk yağında bu tat ve kokusunun olmaması. Bir diğer neden ise pamuk yağının donma yapmaması. Peki, Mersin Tantunisi tarifi nasıl yapılır? Birlikte bakalım

ORİJİNAL MERSİN TANTUNİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kaç kişilik: 6

1 kg Dana Antrikot

3 Adet Orta Boy Kuru Soğan

Yarım Demet Maydanoz

Kırmızı Toz Biber

Yağ (Tereyağı, Zeytin Yağı vd.)

Su

Lavaş



Servis İçin

Limon

Turşu

Roka





TANTUNİ TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

-Etler nohut kıvamında doğranır.

-Hazırlanan etler tepsi içerisinde suyunu çekene kadar haşlanır.

-Haşlanmış et tantuni tepsisinde etin serilir, içine pamuk yağı ve diğer malzemeler ilave edilerek kızartılır, su serpilerek pişirilir.

-Tantuninin garnitürü soğan, domates, maydanoz ve naneden oluşur.

-Ekmeğin orta kısına bir sıra halinde soğan konur, üzerine ufak doğranmış domatesler, maydanoz ve nane yerleştirilir. Kızartılmış et bu garnitürün üzerine serpilir.

-Tantuninin üzerine limon sıkılır, tuz, kırmızı, acı, toz biber ekilir.

TANTUNİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI