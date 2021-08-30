Gerçek Mersin tantuni nasıl yapılır?
Mersin'in meşhur lezzeti tantuni bir kez daha Masterchef yarışması ile gündemde... Peki, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusu yapılan, coğrafi işaret alan Mersin tantuni tarifi nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım...
Mersin Tantunisi coğrafi işaret et alan bir dürüm türü ve Arapça yumuşak yemek anlamına geliyor... Türkiye'de çok sevilen lezzetler arasında yer alan Mersin tantunisi bu kez TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Masterchef yarışmasıyla gündemde. Mersin yöresine özgü bu et yemeği yapımında dana etinin yağlı kaburga kısmı ile pamuk yağının kullanılması ile ayırt edici bir özellik kazanıyor. Sunumunda yanında genellikle limon ve turunç eklenmiş salata; ayran veya şalgam suyu eşlik ediyor. Peki, Mersin tantunisinde neden pamuk yağı kullanılıyor? Bu tercihin nedeni yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken pamuk yağında bu tat ve kokusunun olmaması. Bir diğer neden ise pamuk yağının donma yapmaması. Peki, Mersin Tantunisi tarifi nasıl yapılır? Birlikte bakalım
ORİJİNAL MERSİN TANTUNİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Kaç kişilik: 6
- 1 kg Dana Antrikot
- 3 Adet Orta Boy Kuru Soğan
- Yarım Demet Maydanoz
- Kırmızı Toz Biber
- Yağ (Tereyağı, Zeytin Yağı vd.)
- Su
- Lavaş
Servis İçin
- Limon
- Turşu
- Roka
TANTUNİ TARİFİ YAPIM AŞAMALARI
-Etler nohut kıvamında doğranır.
-Hazırlanan etler tepsi içerisinde suyunu çekene kadar haşlanır.
-Haşlanmış et tantuni tepsisinde etin serilir, içine pamuk yağı ve diğer malzemeler ilave edilerek kızartılır, su serpilerek pişirilir.
-Tantuninin garnitürü soğan, domates, maydanoz ve naneden oluşur.
-Ekmeğin orta kısına bir sıra halinde soğan konur, üzerine ufak doğranmış domatesler, maydanoz ve nane yerleştirilir. Kızartılmış et bu garnitürün üzerine serpilir.
-Tantuninin üzerine limon sıkılır, tuz, kırmızı, acı, toz biber ekilir.
TANTUNİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
- Orijinal Mersin tantunisinde dana eti yağlı kaburga kısmından seçilip zar ve sinirleri ayıklanarak elde edilen kuş başından yapılır.
- Bu et sabit ateşte haşlanıp tantuni tepsisine serilir.
- Pamuk yağı ve diğer malzemelerle birlikte kızartılarak ve su serpilerek pişirilir.
- Eşlikçisi olarak salataya turunç suyu eklenebilir.
- Tantuni tercihe göre ekmek arası ya da lavaş ile servis edilir.
- Servis tabağına limon, turşu, acı biber, yeşillik eklenir.
- Tantuniyi yerken dürümün iki ucu birleştilerek yenilir.