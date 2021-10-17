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Hardal soslu lüfer ızgara tarifi nasıl yapılır?

Balık oldukça besleyici bir besin. Peki, hardal soslu lüfer ızgara tarifine ne dersiniz? Birlikte bakalım...

Hardal soslu lüfer ızgara tarifi nasıl yapılır?
  • Malzemeler
  • 1 lüfer (ağırlığı yaklaşık 1.250 kg)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Karabiber


Hardallı sos için

  • 15 gr tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 2 konserve sardalye
  • Yarım limonun suyu

    Hazırlanışı:
  • Lüferi temizleyi ve ardından bol suyla yıkayın.
  • Karabiber, limon suyu ve zeytinyağı bir kapta karıştırın. 
  • Bu karışım lüferin üzerine döktükten sonra en az 1 saat olacak şekilde bekleyin. 
  • Hardallı sos için tarifi için tereyağını eritin ve un, su ekleyin.
  • Hardal ve doğranmış sardalyeyi de ilave edip kısık ateşte yaklaşık 3 dakika pişirin.
  • Son olarak limon suyunu ekleyip 2-3 dakika da pişirdikten sonra ocaktan alın.
  • Lüferi ızgarada pişirin.
  • Hardallı sosla birlikte servis yapın.