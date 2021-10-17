Hardal soslu lüfer ızgara tarifi nasıl yapılır?
Balık oldukça besleyici bir besin. Peki, hardal soslu lüfer ızgara tarifine ne dersiniz? Birlikte bakalım...
- Malzemeler
- 1 lüfer (ağırlığı yaklaşık 1.250 kg)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- Karabiber
Hardallı sos için
- 15 gr tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı hardal
- 2 konserve sardalye
- Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
- Lüferi temizleyi ve ardından bol suyla yıkayın.
- Karabiber, limon suyu ve zeytinyağı bir kapta karıştırın.
- Bu karışım lüferin üzerine döktükten sonra en az 1 saat olacak şekilde bekleyin.
- Hardallı sos için tarifi için tereyağını eritin ve un, su ekleyin.
- Hardal ve doğranmış sardalyeyi de ilave edip kısık ateşte yaklaşık 3 dakika pişirin.
- Son olarak limon suyunu ekleyip 2-3 dakika da pişirdikten sonra ocaktan alın.
- Lüferi ızgarada pişirin.
- Hardallı sosla birlikte servis yapın.