Havuçlu közlenmiş biber çorbası tarifi
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 arpacık soğanı
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber
2 havuç
3 közlenmiş biber
1 su bardağı sarı mercimek
5 su bardağı sebze suyu
Bir tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Kabak çekirdeği içi
Ay çekirdeği içi
Taze kişniş
Hazırlanışı
Zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Küp doğranmış soğan, ezilmiş sarımsaklar, kimyon ve kırmızı pul biberi ekleyip 3-4 dakika soteleyin. Küp doğranmış havuç, közlenmiş biberler, yıkanmış sarı mercimek, sebze suyu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Çorbayı blenderdan geçirip ocaktan alın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kabak çekirdeği ve ay çekirdeği içlerini ekleyip hafif kavurun. Çorbayı kaselere paylaştırıp üzerini kavrulmuş çekirdek içleri ve taze kişniş yapraklarıyla süsleyip sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.