Havuçlu közlenmiş biber çorbası tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 arpacık soğanı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 havuç

3 közlenmiş biber

1 su bardağı sarı mercimek

5 su bardağı sebze suyu

Bir tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kabak çekirdeği içi

Ay çekirdeği içi

Taze kişniş

Hazırlanışı

Zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Küp doğranmış soğan, ezilmiş sarımsaklar, kimyon ve kırmızı pul biberi ekleyip 3-4 dakika soteleyin. Küp doğranmış havuç, közlenmiş biberler, yıkanmış sarı mercimek, sebze suyu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Çorbayı blenderdan geçirip ocaktan alın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kabak çekirdeği ve ay çekirdeği içlerini ekleyip hafif kavurun. Çorbayı kaselere paylaştırıp üzerini kavrulmuş çekirdek içleri ve taze kişniş yapraklarıyla süsleyip sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

