Hünkar beğendi tarifi

Malzemeler:

1 kg patlıcan

1 tutam muskat

1 çorba kaşığı limon suyu

30 gr tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

2 soğan

3 diş sarımsak

500 gr kuşbaşı kuzu eti

1 defne yaprağı

3 sivri biber

2 domates

Tuz, karabiber, nane



Hazırlanışı:

Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden kürdanla delin. Közleyip kabuklarını soyup kararmaması için bütün olarak limonlu suda yarım saat kadar bekletin. Daha sonra limonlu sudan çıkarıp püre haline gelinceye kadar kıyın. Tereyağının yarısını eritip unu kavurun. Patlıcan ezmesini ve azar azar sıcak süt ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp muskat, tuz ve karabiberle tatlandırın. Soğanlar ve sarımsakları soyup kıyın. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Biberleri temizleyip doğrayın. Kalan tereyağını ısıtıp soğan ve sarımsakları kavurun. Eti ilave edip 5 dakika kavurun. Sivri biberler ve domatesleri ekleyip hafif suyunu çekene kadar 1-2 dakika daha kavurun. Nane, defne yaprağı ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Beğendiyi servis tabağına yayın, üzerine etli karışımı dökün. Sıcak servis yapın.