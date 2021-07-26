Kabak kayganası nasıl yapılır? İşte nefis kabak kaygana tarifi
Un, yumurta ve sütten yapılan krepin, sade değil de içine yeşillik konulan yani otlu olan versiyonuna kaygana denir. Peki, kaygana nasıl yapılır? Kabak kaygana yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte nefis kabak kaygana tarifi...
Kabak kayganası nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz... Her yörenin farklı bir sebzeyle yaptığı kayganayı kabaklı denemeye ne dersiniz? İşte sizler için hazırladığımız nefis kabak kayganası...
KABAK KAYGANA NASIL YAPILIR? KABAK KAYGANA TARİFİ
Malzemeler
- 2 kabak
- 2 su bardağı süt
3 yumurta
- 100 gr beyaz peynir
- 4-5 dal maydanoz
- 5 dal dereotu
- 2.5 su bardağı un
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı:
- Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın.
- Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin.
- Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.
- Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın.
- Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın.
- Orta ateşte pişirin.
- Ilık olarak servis yapın.