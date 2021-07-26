Kabak kayganası nasıl yapılır? İşte nefis kabak kaygana tarifi

Kabak kayganası nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz... Her yörenin farklı bir sebzeyle yaptığı kayganayı kabaklı denemeye ne dersiniz? İşte sizler için hazırladığımız nefis kabak kayganası...

KABAK KAYGANA NASIL YAPILIR? KABAK KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

2 kabak

2 su bardağı süt

3 yumurta

100 gr beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

5 dal dereotu

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı: