Kabak mücver

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Kabak mücver tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

2 kabak

1 yumurta akı

2 dal dereotu

1-2 dal taze soğan

3-4 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kabakları temizleyip iri rendeleyip fazla suyunu sıkın. Yumurta akını ayrı bir kapta kar haline gelene kadar çırpın. Dereotunu ve taze soğanları yıkayıp ince kıyın. Unu bir kaba alıp kaşar peyniri, tuz ve karabiberle harmanlayın. Dereotu, taze soğan ve kabağı ekleyip karıştırın. Yumurta akını azar azar ilave ederek yedirin. Pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Kızartmak için zeytinyağını tavada kızdırıp kabaklı karışımdan bir kaşık yardımıyla alarak ilave edin. İki tarafı da kızarınca kâğıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

