Karidesli siyah spagetti tarifi

Malzemeler:

1 paket siyah makarna (karidesli)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

1 adet közlenmiş kapya biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1/2 avuç ceviz içi

1 yemek kaşığı dereotu



Hazırlanışı:

Makarna tenceresine suyu ilave edin ve 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynamış makarna suyuna zeytinyağını ve tuzu ekleyin. Makarnaları içine atın. 12 dakika sonra ocaktan alarak süzün. Sos tavasında sarımsaklara ilave ettiğiniz zeytinyağı ile birlikte 1 dakika boyunca çevirin. İnce kıyılmış közlenmiş kapya biberleri ve ceviz içlerini ilave edin. Birkaç dakika kavurup ocaktan alın. En son karabiberi, tuzu ve kıyılmış dereotunu da ekleyin. Karışımı makarna ile birlikte harmanlayın. Hemen servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

