Karpuz kabuğu reçeli

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Karpuz kabuğu reçeli

- kişilik -

Malzemeler

Uzunlamasına kesilmiş 2 dilim karpuz kabuğu

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

7-8 diş karanfil

Çeyrek limon suyu



Hazırlanışı:

Karpuz kabuğunun yeşil kısmını çok ince olarak soyun. Kalan beyaz kısmı ince dilimleyin. Tencereye suyu koyup kaynatın. Karpuz kabuklarını ekleyerek altını kısın. Yaklaşık 40–45 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Karpuz kabukları yumuşadıktan sonra şekeri ve karanfili ilave edin. Ara ara karıştırarak 30–35 dakika kadar daha pişirin. Reçel kıvam almaya başlayınca limon suyunu ekleyin, iki dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak kavanoza koyun ve ağzını sıkıca kapatıp serin bir yerde saklayın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.