Kavurmalı dürüm
İştah kabartacak bir öneri!
4 kişilik
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Malzemeler
400 gr hazır kavurma
4 adet kornişon turşu
1 adet salçalık kırmızı biber
200 gr kaşar peyniri
4 adet lavaş ekmeği
Kekik
Hazırlanışı
Kavurmayı küp küp doğrayın. Kornişon turşuları uzunlamasına dilimleyin. Kırmızıbiberi jülyen (kibrit çöpü şeklinde) doğrayın. Tüm malzemeyi rendelenmiş kaşarpeyniri ve kekikle harmanlayın. Kavurmalı harcı lavaşların içine paylaştırın. Rulo şeklinde sardığınız dürümleri, tost makinesinde ya da fırının ızgarasında kaşarlar hafifçe eriyene kadar ısıtın.