Kavurmalı dürüm

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İştah kabartacak bir öneri!

4 kişilik -

Malzemeler

400 gr hazır kavurma

4 adet kornişon turşu

1 adet salçalık kırmızı biber

200 gr kaşar peyniri

4 adet lavaş ekmeği

Kekik



Hazırlanışı

Kavurmayı küp küp doğrayın. Kornişon turşuları uzunlamasına dilimleyin. Kırmızıbiberi jülyen (kibrit çöpü şeklinde) doğrayın. Tüm malzemeyi rendelenmiş kaşarpeyniri ve kekikle harmanlayın. Kavurmalı harcı lavaşların içine paylaştırın. Rulo şeklinde sardığınız dürümleri, tost makinesinde ya da fırının ızgarasında kaşarlar hafifçe eriyene kadar ısıtın.