Kereviz bastı

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- kişilik -

Kereviz bastı

Malzemeler

500 gr kereviz

250 gr parça kuzu eti

1 büyük boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Terbiyesi için

1 yumurta

1 limonun suyu



Hazırlanışı:

Kerevizlerin kabuğunu soyup kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Sap kısımlarını 3 santimlik parçalar şeklinde kesin. Kerevizleri kararmamaları için limonlu suda bekletin. Eti tencereye alıp kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Ete ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak pişirmeye devam edin. Etleri tencerenin orta kısmına toplayın. Kenarlardaki boşluğa ise kerevizleri dizin. Aralara kereviz saplarını serpin. Tuz ve kırmızı toz biberi ekleyin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Suyu ekleyip hafif ateşte kerevizler ve et yumuşayana kadar pişirin. Yumurta ve limon suyunu bir kasede çırpın. Yemeğin suyundan birkaç kaşık ekleyip terbiyenin ılınmasını sağlayın. Terbiyeyi yemeğe azar azar ekleyip karıştırın. 1 dakika pişirip yemeği servis yapın.