Kereviz bastı
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Kereviz bastı
Malzemeler
500 gr kereviz
250 gr parça kuzu eti
1 büyük boy soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Terbiyesi için
1 yumurta
1 limonun suyu
Hazırlanışı:
Kerevizlerin kabuğunu soyup kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Sap kısımlarını 3 santimlik parçalar şeklinde kesin. Kerevizleri kararmamaları için limonlu suda bekletin. Eti tencereye alıp kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Ete ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak pişirmeye devam edin. Etleri tencerenin orta kısmına toplayın. Kenarlardaki boşluğa ise kerevizleri dizin. Aralara kereviz saplarını serpin. Tuz ve kırmızı toz biberi ekleyin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Suyu ekleyip hafif ateşte kerevizler ve et yumuşayana kadar pişirin. Yumurta ve limon suyunu bir kasede çırpın. Yemeğin suyundan birkaç kaşık ekleyip terbiyenin ılınmasını sağlayın. Terbiyeyi yemeğe azar azar ekleyip karıştırın. 1 dakika pişirip yemeği servis yapın.