Kırmızı biber çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

3 kırmızı biber (etli)

1 haşlanmış tavuk budu

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

3-4 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

2 kırmızı biberi, soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayın. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip soğanı ve sarımsağı ilave edip soteleyin. Üzerine kırmızı biberleri de ilave edin. 3-4 dakika sonra 3 su bardağı tavuk suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp biberler yumuşayana kadar pişirin. Ardından el blender’inden geçirip pürüzsüz olmasını sağlayın. Tencereye 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını ısıtın. Üzerine 1 yemek kaşığı unu ilave edip kokusu geçene kadar kavurun. 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekleyip karıştırın. El blender’inden geçirdiğiniz biber çorbasını tencereye ekleyip hızlı bir şekilde karıştırın. Didiklediğiniz tavuğu da ilave edin. Tuz ve karabiberi ilave ekledikten sonra kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın. Ayrı bir yerde tavla zarı şeklinde doğradığınız kırmızı biberi 1 yemek kaşığı ayçiçek yağında soteleyin. Çorbaya ilave edip karıştırın. Sıcak olarak servise sunun.