Kırmızı biber çorbası
6 kişilik
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Malzemeler
3 kırmızı biber (etli)
1 haşlanmış tavuk budu
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
3-4 su bardağı tavuk suyu
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
2 kırmızı biberi, soğanı ve sarımsağı
yemeklik doğrayın. Tencereye 1 yemek
kaşığı tereyağını ekleyip soğanı ve
sarımsağı ilave edip soteleyin. Üzerine
kırmızı biberleri de ilave edin. 3-4 dakika
sonra 3 su bardağı tavuk suyu ekleyip
kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra
tencerenin kapağını kapatıp biberler
yumuşayana kadar pişirin. Ardından el
blender’inden geçirip pürüzsüz olmasını
sağlayın. Tencereye 1 yemek kaşığı
ayçiçek yağını ısıtın. Üzerine 1 yemek
kaşığı unu ilave edip kokusu geçene kadar
kavurun. 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekleyip
karıştırın. El blender’inden geçirdiğiniz biber
çorbasını tencereye ekleyip hızlı bir şekilde
karıştırın. Didiklediğiniz tavuğu da ilave
edin. Tuz ve karabiberi ilave ekledikten
sonra kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın. Ayrı
bir yerde tavla zarı şeklinde doğradığınız
kırmızı biberi 1 yemek kaşığı ayçiçek
yağında soteleyin. Çorbaya ilave edip
karıştırın. Sıcak olarak servise sunun.