Köfte kroket

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- kişilik -

Malzemeler

650 gr dana kıyma

3 yumurta

60 gr parmesan peyniri

Peksimet

2-3 yemek kaşığı galeta unu

Yarım çay bardağı süt

Un

Birkaç dal frenk soğanı

Rendelenmiş muskat

80 gr tereyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon



Hazırlanışı

Frenk soğanlarını ince doğrayıp kıymaya ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon, süt, galeta unu, 1 yumurta ekleyip iyice yoğurun. Buzdolabında 15 dakika beklettikten sonra parçalar kopartıp yassı yuvarlak köfteler hazırlayın. Kızartılmış peksimetleri mutfak robotunda biraz çekerek ufalayın. Rendelenmiş muskat ve rendelenmiş parmesan peyniri ekleyin. Yumurtaları bir kasede çırpın. Köfteleri una, yumurtaya, ekmek kırıntısına bulayarak tereyağında kızartın.