Köfte kroket
- kişilik
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Malzemeler
650 gr dana kıyma
3 yumurta
60 gr parmesan peyniri
Peksimet
2-3 yemek kaşığı galeta unu
Yarım çay bardağı süt
Un
Birkaç dal frenk soğanı
Rendelenmiş muskat
80 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Hazırlanışı
Frenk soğanlarını ince doğrayıp kıymaya ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon, süt, galeta unu, 1 yumurta ekleyip iyice yoğurun. Buzdolabında 15 dakika beklettikten sonra parçalar kopartıp yassı yuvarlak köfteler hazırlayın. Kızartılmış peksimetleri mutfak robotunda biraz çekerek ufalayın. Rendelenmiş muskat ve rendelenmiş parmesan peyniri ekleyin. Yumurtaları bir kasede çırpın. Köfteleri una, yumurtaya, ekmek kırıntısına bulayarak tereyağında kızartın.