Körili ve karidesli omlet

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Omletin en lezzetli hali!

4 kişilik 25 dakika

Malzemeler:

Sos için;

• 2 yemek kaşığı kaju fıstığı, doğranmış

• 2 yemek kaşığı domates püresi

• 1 yemek kaşığı acuka

• 6 yemek kaşığı yoğurt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Omlet için;

• 1 büyük soğan, doğranmış

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 6 yumurta

• 6 yemek kaşığı süt

• 1/4 yemek kaşığı toz köri

• 5 dal maydanoz, doğranmış

• 250 gr karides

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Sosu yapmak için fıstık, domates sosu, acuka, yoğurt ve zeytinyağını blender’dan geçirin. Kızgın tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Yumurta, süt, köri, tuz ve karabiberi birlikte çırpın ve tavaya dökün. İyice çırpın. Yumurtaları tabaklara bölün ve üzerlerine karideslerle maydanozu ilave edin. Sos ile birlikte servis edin.