Körili ve karidesli omlet
Omletin en lezzetli hali!
4 kişilik
25 dakika
Malzemeler:
Sos için;
• 2 yemek kaşığı kaju fıstığı, doğranmış
• 2 yemek kaşığı domates püresi
• 1 yemek kaşığı acuka
• 6 yemek kaşığı yoğurt
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Omlet için;
• 1 büyük soğan, doğranmış
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 6 yumurta
• 6 yemek kaşığı süt
• 1/4 yemek kaşığı toz köri
• 5 dal maydanoz, doğranmış
• 250 gr karides
• Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Sosu yapmak için fıstık, domates sosu, acuka, yoğurt ve zeytinyağını blender’dan geçirin. Kızgın tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Yumurta, süt, köri, tuz ve karabiberi birlikte çırpın ve tavaya dökün. İyice çırpın. Yumurtaları tabaklara bölün ve üzerlerine karideslerle maydanozu ilave edin. Sos ile birlikte servis edin.