Sağlıklı bir öğüne ne dersiniz? Kremalı bezelye çorbası ve pazılı tost hem sağlıklı hem de mevsime uygun!

Malzemeler

3 su bardağı hafif haşlanmış bezelye

1 soğan

1 çay bardağı pirinç

4 yemek kaşığı labne peyniri

Tuz

Karabiber

1 su bardağı krema

Pazılı ve çedar peynirli tost

2 dilim tost ekmeği

2-3 yaprak pazı

1 çay bardağı rendelenmiş çedar peyniri



Hazırlanışı:

Hafif haşladığınız bezelyeye, dörde böldüğünüz soğan, pirinç ve suyu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kaynatın. Bezelyeler iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirip bir taşım daha kaynatın. Pazılı ve çedar peynirli tost için iri doğradığınız pazı ve rendelenmiş çedar peynirini bir kasede karıştırın. Harcı tost ekmeklerinin arasına yerleştirip üzerine tereyağı sürün ve tost makinesinde kızartın. Kızaran tostu üç dikdörtgen elde edecek şekilde dilimleyin. ikiye kesin. Çorbanızı yanında tostla sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



