Kuru üzüm hoşafı

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6 kişilik

Malzemeler

300 gr kuru sarı üzüm

5-6 su bardağı su

2 su bardağı şeker



Hazırlanışı

Üzümleri akşamdan bol suda ıslatın. Sabah ilk iş, suyunu değiştirip tekrar su doldurup yıkayarak süzdürün, kalın tabanlı bir tencereye alın. 5-6 su bardağı su ilave edin. Bir taşım kaynatın, şekeri katın. Ağır ateşte 10 dakika tıkırdatın. Altını söndürün. Soğuduğunda buzdolabına alın. Üzüm hoşafı özellikle de eski Türk mutfağının nostaljik vazgeçilmezlerinden olmakla birlikte, dünya mutfaklarında yeri olan bir tertiptir.