Kuru üzüm hoşafı
6 kişilik
Malzemeler
300 gr kuru sarı üzüm
5-6 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Hazırlanışı
Üzümleri akşamdan bol suda ıslatın.
Sabah ilk iş, suyunu değiştirip tekrar su
doldurup yıkayarak süzdürün, kalın tabanlı
bir tencereye alın. 5-6 su bardağı su ilave
edin. Bir taşım kaynatın, şekeri katın. Ağır
ateşte 10 dakika tıkırdatın. Altını söndürün.
Soğuduğunda buzdolabına alın. Üzüm
hoşafı özellikle de eski Türk mutfağının
nostaljik vazgeçilmezlerinden olmakla
birlikte, dünya mutfaklarında yeri olan bir
tertiptir.