Kuşbaşı kuzu etli patlıcan tarifi

Malzemeler:

2 bostan patlıcan

1 soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 dolmalık kırmızı biber

500 g kuşbaşı kuzu eti

3 domates

Yarım su bardağı dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın

4~5 dal taze nane

Yarım su bardağı küp doğranmış beyaz peynir



Hazırlanışı:

Patlıcanları uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Bir kabak oyacağı yardımı ile iç kısımlarını çıkartın ve kenara ayırın. Patlıcanları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika közleyin. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salçalar, küp doğradığınız kırmızı biber ve kuzu etlerini ilave edip pişirin. Etlerin rengi dönmeye başlayınca ayırdığınız patlıcan içleri, küp doğradığınız domates, dolmalık fıstık, tuz, karabiber ve tarçını ilave edip 15-20 dakika daha pişirin. İnce doğradığınız taze naneyi ilave edip ocaktan alın. Kuzu etli harcı fırından çıkan patlıcanların içerisine doldurun. Küp doğradığınız beyaz peynir ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.