Kuzu etli tas kebabı

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg kuzu eti

300 gr arpacık soğan

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

Kuyruk yağı

12 taze soğan

1 demet maydanoz

1 kahve fincanı nar pekmezi



Hazırlanışı

Kuzu etini küçük parçalar şeklinde kesin. Soğanların kabuğunu soyun. Et, tuz, karabiber ve soğanı bir kaba alıp harmanlayın. Isıya dayanıklı bir tasa bu harcı doldurun. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin. Tasın üzerini kuyruk yağıyla kapatın. Tası içindekilerle birlikte yuvarlak bir fırın tepsisine ters çevirin. Maydanozları ve taze soğanları temizleyip kıyın. Tasın çevresine bu harcı yayın. Harcın üzerine nar pekmezi gezdirin. Yemeği kısık ateşte 3 saat boyunca pişirin. Tası tepsiden alın. Yemeği pirinç pilavıyla birlikte servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.