Malhıtalı köfte

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik

Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı köftelik ince bulgur

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

45 gr tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru tarhun

2 demet maydanoz

2 soğan

6-7 taze soğan

2-3 taze sarımsak

4 yemek kaşığı kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Mercimeği tencereye alın. üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. üzerinde biriken köpüğü bir kaşıkla alın. Mercimek yumuşadıktan sonra tuzunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Köftelik bulguru ve salçaları ekleyip karıştırın. Karışımı ılınana kadar bekletin. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Tereyağını ve zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğanı ekleyip şeffaflaşana kadar kısık ateşte kavurun. Tavayı ocaktan alın. Soğan hafifçe ılındığında 2 yemek kaşığı kırmızı pul biberi ekleyin. Soğanı kırmızı mercimekli harca ekleyin. Karıştırıp yoğurun. Taze soğan, taze sarımsak, maydanozu temizleyip kıyın. Tarhunla birlikte harca ilave edin. Tekrar yoğurun. Elinizi suyla ıslatıp harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Hafifçe sıkarak şekillendirin. Servis tabağına dizip üzerine kırmızı pul biber serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

