Mantarlı pilav

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6 kişilik -

Malzemeler

500 ml sebze suyu

1 soğan

300 gr kestane mantarı

2 diş sarımsak

200 gr baldo pirinç

1 limonun suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 demet Frenk soğanı

6 yemek kaşığı tulum peyniri



Hazırlanışı

2 yemek kaşığı sebze suyunu tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip 5 dakika pişirin. Mantarları temizleyip dilimleyin. Mantarları ve sarımsakları tencereye ekleyin ve 2 dakika daha pişirin. Pirinç, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, kalan sebze suyu ve baharatları ekleyin. Su kaynadıktan sonra ocağı kısarak 25-30 dakika pişirin. Yarım demet Frenk soğanı ve peynirin yarısını ekleyip harmanlayın. Kalan peynir ve kıyılmış Frenk soğanını servis sırasında ekleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

