Mantarlı pilav
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6 kişilik
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Malzemeler
500 ml sebze suyu
1 soğan
300 gr kestane mantarı
2 diş sarımsak
200 gr baldo pirinç
1 limonun suyu
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 demet Frenk soğanı
6 yemek kaşığı tulum peyniri
Hazırlanışı
2 yemek kaşığı sebze suyunu tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip 5 dakika pişirin. Mantarları temizleyip dilimleyin. Mantarları ve sarımsakları tencereye ekleyin ve 2 dakika daha pişirin. Pirinç, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, kalan sebze suyu ve baharatları ekleyin. Su kaynadıktan sonra ocağı kısarak 25-30 dakika pişirin. Yarım demet Frenk soğanı ve peynirin yarısını ekleyip harmanlayın. Kalan peynir ve kıyılmış Frenk soğanını servis sırasında ekleyip servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.