Milföylü köfte

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8 kişilik 1.5 saat

Malzemeler

10 adet dondurulmuş kare milföy hamuru

Köfte harcı için;

500 gr az yağlı köftelik dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 dilim bayat ekmeğin içi

1 diş sarmısak

1 demet maydanoz

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz-karabiber

1 çay kaşığı kimyon-yenibahar,

İç harcı için;

1 adet orta boy havuç

2 adet küçük boy taze patates

1 su bardağı konserve bezelye

150-200 gr dil peyniri

Üzeri için;

2 adet yumurtanın sarısı



Hazırlanışı:

Kıyma, incecik doğranmış soğan ve ufalanmış bayat ekmek içi derin bir kaba koyulur. Sarmısak dövülüp, maydanoz incecik dilimlendikten sonra köfte harcının üzerine eklenir. Yumurta katılıp tuz, karabiber, kimyon ve yenibahar serpildikten sonra iyice yoğrulur ve üzeri kapatılıp buzdolabında 1 saat bekletilir. Havuç ve patates soyulup tavla zarı formunda doğranır. Dil peyniri rendelenir. Köfte harcı buzdolabından çıkarılır. Temiz mutfak tezgahının üzerine bir kare olacak şekilde yayılır. Üzerine havuç, patates ve suyu süzülen bezelye serpiştirilir. Dil peyniri de serpiştirildikten sonra köfte hamuru bir ucundan başlanarak rulo şeklinde sarılır. Elde edilen 20 santim boyundaki rulo bir kenarda bekletilir. Milföy hamurlarından üçü tezgaha, kenarlar hafifçe üst üste gelecek şekilde yayılır. Bastırılarak kenar kısımları yapıştırılır. Diğer üç hamur da üst kısımlardan bastırılarak yerleştirilir. Böylece 20x20 santim boyutlarında bir milföy hamuru elde edilmiş olacaktır. Hamurların kenarlarından bastırılarak yapıştırılır ki bütün bir hamur elde edilebilsin. Köfte rulosu hamurun üzerine yerleştirilip hamurun uzun kenarı köftenin üzerine kapatılır. Diğer uzun kenar da köftenin üzerine kapatılıp hamurun diğer ucuyla birleştirilip yapıştırılır. Böylece hamur rulosu elde edilir. Hamur, birleşme noktası alta gelecek şekilde, fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirilir ve uçları alta doğru kıvrılır. Üzerine fırça yardımıyla kalan çırpılmış yumurta sürülür. Önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 40-45 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirilir. Fırından çıkarılıp, ılınması beklenerek dilimlenir.