Noodle tarifi

Malzemeler:

4 parça tavuk göğüs eti

Zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kimyon

Erik sosu için

125 g kuru erik

1 çay bardağı krema

4 yemek kaşığı erik suyu

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım su bardağı tatlı ekşi sos

Üzeri için

Kişniş



Hazırlanışı:

Tavuk göğüs etlerini yayvan bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip ince doğradığınız sarımsağı ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen tavuk etlerini sarımsaklı ve baharatlı yağıyla beraber fırın poşetine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavuk etleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Erikli sos için kuru erikleri kaynar suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp ayrı bir sos tenceresine alın. Üzerine krema, erik suyu, toz kırmızı biber ve tatlı ekşi sosu ilave edip 10 dakika kadar pişirin. Noodle makarnayı haşlayıp suyunu süzün ve erik sosunu pişirdiğiniz tencereye ilave edin. Izgara tavukları da ekleyip iyice harmanlayın ve ocaktan alın. Üzerini ince kıydığınız kişniş ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.