Patates kavurması tarifi

Malzemeler:

2 soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 sivri biber

1 kırmızı kapya biberi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

5~6 haşlanmış patates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon



Hazırlanışı:

Piyazlık doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız biberleri ilave edip sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Kabuğunu soyup yuvarlak doğradığınız patatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. 7-8 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.