Patates kavurması tarifi
Malzemeler:
2 soğan
3 yemek kaşığı tereyağı
2 sivri biber
1 kırmızı kapya biberi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
5~6 haşlanmış patates
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kimyon
Hazırlanışı:
Piyazlık doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız biberleri ilave edip sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Kabuğunu soyup yuvarlak doğradığınız patatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. 7-8 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.