Patatesli çanak köfte

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- kişilik -

Malzemeler

500-600 gr köftelik kıyma

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

Tuz

Kimyon

Patates salatası için

500 gr patates

2 diş sarımsak

1 dal taze biberiye

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kimyon

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğanı, havanda ezilmiş sarımsağı, tuzu ve kimyonu ekleyin. Yoğurup mandalina büyüklüğünde bir parça koparın. Köfte hamurlarının sığacağı şekilde ısıya dayanıklı küçük kek kalıplarının içine yerleştirin. Elinizle bastırarak çukur bir kase şeklini verin. önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında pişirin. Patateslerin kabuğunu soyup küp halinde kesin. Hafif sert kalacak şekilde haşlayın. Sarımsakları 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte havanda iyice ezin. Tuzu ve baharatını ekleyip karıştırın. Patatesler haşlanınca süzün ve hemen sosu ekleyin. Kıyma kaselerinin içine paylaştırın. İsteğe göre kiraz domates ve taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.