Portakallı havuç çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

3 havuç

1 portakalın suyu

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı sarı mercimek

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı nane

Tuz



Hazırlanışı:

Havuçların kabuğunu soyup rendeleyin. Taze sıkılmış portakal suyu, su, rendelenmiş havuç ve mercimeği tencereye alıp kısık ateşte pişirin. Mercimekler yumuşayınca ocaktan alın ve tüm karışımı blender’la ezin. Tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Baharatları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Blender’da ezdiğiniz karışımı yavaş yavaş ekleyin. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Tuzla tatlandırıp sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.