Sarımsak ve susam soslu salata tarifi

Malzemeler:

200 g iç bakla

3 havuç

1 kırmızı dolmalık biber

1 sarı dolmalık biber

5~6 dal taze soğan

Yarım demet kuzu ıspanak

1 su bardağı kaju fıstığı

Sosu için

3 diş sarımsak

1/3 su bardağı kanola yağı

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı susam yağı

1 limonun suyu



Hazırlanışı:

İç baklayı haşlayıp suyunu süzün. Soğuması için bir kenara alın. Havuç ve biberleri jülyen, taze soğanları ince doğrayın. Soğuyan iç bakla, kuzu ıspanak ve kaju fıstığını da ilave edip geniş bir servis kasesinde harmanlayın. Sosu için ezdiğiniz sarımsağı bir karıştırma kabına alın. Kalan tüm malzemeyi ilave ederek karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.