Sarımsaklı bulgur pilavı

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6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı bulgur

2.5 su bardağı su

1 baş sarımsak

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

20 gr tereyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Soğanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kabukları soyulmuş sarımsakları da ekleyip soteleyin. Yıkanmış bulguru ilave edin ve 3 dakika yüksek ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Tereyağı, su, tuz ve karabiberi ekleyin. Önce yüksek ateşte kaynattıktan sonra kısık ateşte kapağı kapalı olarak, bulgur yumuşayıncaya kadar pişirin. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın.