Sarımsaklı bulgur pilavı
6 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı bulgur
2.5 su bardağı su
1 baş sarımsak
1 soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
20 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Soğanın kabuğunu soyup küp şeklinde
doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye
kadar kavurun. Kabukları soyulmuş
sarımsakları da ekleyip soteleyin. Yıkanmış
bulguru ilave edin ve 3 dakika yüksek
ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Tereyağı,
su, tuz ve karabiberi ekleyin. Önce yüksek
ateşte kaynattıktan sonra kısık ateşte kapağı
kapalı olarak, bulgur yumuşayıncaya kadar
pişirin. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın.