Sebzeli firik

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Gaziantep yöresine özel bir tat...

4 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı firik

1 küçük patlıcan

1 küçük kabak

1 salçalık kırmızıbiber

1 soğan

45 gr tereyağı

Tuz

4 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı

Patlıcanı alacalı soyun ve küp şeklinde doğrayın. Tuzlu suda bekletin. Kabağın kabuğunu soyun ve minik küpler şeklinde doğrayın. Biberin çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Kıyılmış soğanı ekleyip kavurun. Patlıcanların suyunu süzüp ve tencereye ekleyin. Sırasıyla kabak ve biberleri de ekleyip hepsini birlikte kavurun. Firik bulgurunu yıkayıp ekleyin ve üzerine sıcak suyu ilave edin. Tuzla tatlandırın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.