Şevket-i bostan

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şevket-i bostan tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

500 g ayıklanmış ve iri doğranmış şevketi bostan

250 g kuzu kuşbaşı

1 orta boy soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Tuz



Hazırlanışı:

Etleri tencereye alıp zeytinyağı ve soğanı ilave edip kavurun. Soğanlar hafif sararınca tuz ve şevket-i bostanı ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumurta sarısı, un ve limon suyunu çırpın ve yemeğe karıştırın. Yumurta sarısı ve limon suyu ile hazırladığınız terbiyeyi içine katıp 1-2 dakika kaynatın ve yemeğin altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.