Şevket-i bostan
Şevket-i bostan tarifi
4 kişilik
-
Malzemeler
500 g ayıklanmış ve iri doğranmış şevketi bostan
250 g kuzu kuşbaşı
1 orta boy soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 limon suyu
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Hazırlanışı:
Etleri tencereye alıp zeytinyağı ve soğanı ilave edip kavurun. Soğanlar hafif sararınca tuz ve şevket-i bostanı ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumurta sarısı, un ve limon suyunu çırpın ve yemeğe karıştırın. Yumurta sarısı ve limon suyu ile hazırladığınız terbiyeyi içine katıp 1-2 dakika kaynatın ve yemeğin altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.