Soğanlı yoğurt çorbası

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Soğanlı yoğurt çorbası tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

250 g kıyma

2 soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2 havuç

2-3 adet yakan biber turşusu

7 su bardağı su

300 g yoğurt

1 yumurta

Tuz

Yenibahar

Karabiber



Hazırlanışı:

Kıyma ve yemeklik doğradığınız soğanı, zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun. Minik küp formunda doğradığınız havuç ve yakan biber turşusunu da ilave ederek 1-2 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın ve çorbanın suyundan 1 kepçe yoğurda ilave edin. Daha sonra yoğurdu çorbaya ilave edin. Bir süre daha kaynattıktan sonra tuz, yenibahar ve karabiber ekleyin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.