Soğanlı yoğurt çorbası
Soğanlı yoğurt çorbası tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
250 g kıyma
2 soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
2 havuç
2-3 adet yakan biber turşusu
7 su bardağı su
300 g yoğurt
1 yumurta
Tuz
Yenibahar
Karabiber
Hazırlanışı:
Kıyma ve yemeklik doğradığınız soğanı, zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun. Minik küp formunda doğradığınız havuç ve yakan biber turşusunu da ilave ederek 1-2 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın ve çorbanın suyundan 1 kepçe yoğurda ilave edin. Daha sonra yoğurdu çorbaya ilave edin. Bir süre daha kaynattıktan sonra tuz, yenibahar ve karabiber ekleyin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.