Yeşillikli spaghetti verdure tarifi

Malzemeler:

100 g spagetti makarna

80 g kontrafile

1 adet brokoli

4 adet arpacık soğan

4 adet cherry domates

2 adet kuşkonmaz

1/2 kabak

5 yemek kaşığı krema

2 yemek kaşığı parmesan peyniri

Tuz

Karabiler



Hazırlanışı:

Önceden haşladığınız sebzeleri soteleyip kremayı ekleyin ve 2 dakika kaynatın. Tuz, karabiber ekleyip, spagettiyi ekledikten sonra parmesan peynirini de ilave edin. Servis tabağına aldığınız makarnanın üzerine kontrafile dilimlerini yerleştirip, arpacık soğan ve cherry domateslerle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.