Yeşillikli spaghetti verdure tarifi
Malzemeler:
100 g spagetti makarna
80 g kontrafile
1 adet brokoli
4 adet arpacık soğan
4 adet cherry domates
2 adet kuşkonmaz
1/2 kabak
5 yemek kaşığı krema
2 yemek kaşığı parmesan peyniri
Tuz
Karabiler
Hazırlanışı:
Önceden haşladığınız sebzeleri soteleyip kremayı ekleyin ve 2 dakika kaynatın. Tuz, karabiber ekleyip, spagettiyi ekledikten sonra parmesan peynirini de ilave edin. Servis tabağına aldığınız makarnanın üzerine kontrafile dilimlerini yerleştirip, arpacık soğan ve cherry domateslerle süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.