Tas kebabı
4 kişilik
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Malzemeler
2 kg süt danasından kuşbaşı
4 orta boy soğan
3 çorba kaşığı
domates salçası
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tane kesme şeker
1 çay bardağı ayçiçek yağı veya 125 gr margarin
2 çorba kaşığı mısır nişastası
Hazırlanışı:
Etleri yıkayın. Çukur bir kaba alın, mısır nişastası ilave ederek üzerini örtecek kadar su koyun ve 1 saat bekletin. Daha sonra süzgece alın ve suyu iyice süzülünceye kadar süzgeçte tutun. Tencerenin içine tercihiniz yağı koyun. Küp küp doğradığınız soğanı orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Süzülen etleri, soğanlarla birlikte suyunu
çekip rengi dönünceye kadar kavurun. Salçasını, tuzunu, karabiberini, şekerini ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin.