Tas kebabı

4 kişilik -



Hazırlanışı:

Etleri yıkayın. Çukur bir kaba alın, mısır nişastası ilave ederek üzerini örtecek kadar su koyun ve 1 saat bekletin. Daha sonra süzgece alın ve suyu iyice süzülünceye kadar süzgeçte tutun. Tencerenin içine tercihiniz yağı koyun. Küp küp doğradığınız soğanı orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Süzülen etleri, soğanlarla birlikte suyunu

çekip rengi dönünceye kadar kavurun. Salçasını, tuzunu, karabiberini, şekerini ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin.





Malzemeler2 kg süt danasından kuşbaşı4 orta boy soğan3 çorba kaşığıdomates salçası1 tatlı kaşığı karabiber1 tane kesme şeker1 çay bardağı ayçiçek yağı veya 125 gr margarin2 çorba kaşığı mısır nişastası