Tatlı ekşi soslu ve fıstıklı köfte tarifi
Malzemeler
Yarım su bardağı ekmek kırıntısı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
700 g dana kıyma
1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
1 yumurta
1 yemek kaşığı kapari
¾ su bardağı tavuk suyu
2 tatlı kaşığı toz şeker
Üzeri için
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı kuş üzümü
4-5 dal maydanoz
Kızartmak için
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Ekmek kırıntısı, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir sos tenceresine alın. Ekmek kırıntıların rengi kahverengi olup çıtırlaşana kadar pişirin. Geniş bir karıştırma kabında kıyma, parmesan peyniri, ayrı bir kasede çırptığınız yumurta, kapari, ılınan çıtır ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Köfteleri yapışmaz yüzeyli bir tavada zeytinyağında rengi hafif kahverengi oluncaya kadar kızartın. Kızarttığınız köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Tavuk suyu ve toz şekeri bir kasede karıştırın. Köfteleri yağlı kağıt serili bir fırın kabına alın. üzerine karıştırdığınız tavuk suyu ve toz şekeri ilave edin. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için fıstık ve bir saat kadar sıcak suda beklettiğiniz kuş üzümünü yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Köfteleri bir servis tabağında alın. Üzerini fıstıklı kuş üzümü ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.