Tatlı ekşi soslu ve fıstıklı köfte tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağı ekmek kırıntısı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

700 g dana kıyma

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 yumurta

1 yemek kaşığı kapari

¾ su bardağı tavuk suyu

2 tatlı kaşığı toz şeker

Üzeri için

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı kuş üzümü

4-5 dal maydanoz

Kızartmak için

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Ekmek kırıntısı, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir sos tenceresine alın. Ekmek kırıntıların rengi kahverengi olup çıtırlaşana kadar pişirin. Geniş bir karıştırma kabında kıyma, parmesan peyniri, ayrı bir kasede çırptığınız yumurta, kapari, ılınan çıtır ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Köfteleri yapışmaz yüzeyli bir tavada zeytinyağında rengi hafif kahverengi oluncaya kadar kızartın. Kızarttığınız köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Tavuk suyu ve toz şekeri bir kasede karıştırın. Köfteleri yağlı kağıt serili bir fırın kabına alın. üzerine karıştırdığınız tavuk suyu ve toz şekeri ilave edin. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için fıstık ve bir saat kadar sıcak suda beklettiğiniz kuş üzümünü yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Köfteleri bir servis tabağında alın. Üzerini fıstıklı kuş üzümü ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

